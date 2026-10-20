Зеленский обсудил с Рубио поставки ракет-перехватчиков
- 20 октября, 2026
- 10:50
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Марко Рубио вопросы противовоздушной обороны и дальнейшего сотрудничества.
Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсетях по итогам телефонного разговора Рубио.
"Первое - это перехватчики для борьбы с баллистическими ракетами, которые необходимы для защиты жизней. Второе - заблаговременное предупреждение о российских баллистических атаках, что имеет жизненно важное значение. Третье - ситуация вокруг Starlink/Starshield, которую необходимо решить",- отметил он.
Зеленский подчеркнул, что обсуждение этих вопросов проходит на фоне дипломатических усилий Украины, направленных на завершение российско-украинской войны и прекращение гибели людей.
Он добавил, что стороны договорились в ближайшее время вновь связаться для обмена актуальной информацией.