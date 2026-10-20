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    Zelenski Rubio ilə hava hücumundan müdafiə məsələlərini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2026
    • 10:57
    Zelenski Rubio ilə hava hücumundan müdafiə məsələlərini müzakirə edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə hava hücumundan müdafiə və gələcək əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, Zelenski bunu Rubio ilə telefon danışığının yekunları üzrə sosial şəbəkələrdə bildirib.

    "Birincisi, həyatların qorunması üçün zəruri olan ballistik raketlərə qarşı mübarizə üçün ələkeçiricilərdir. İkincisi, Rusiyanın ballistik hücumları barədə həyati əhəmiyyət daşıyan vaxtında xəbərdarlıqdır. Üçüncüsü, həll edilməli olan Starlink/Starshield ətrafındakı vəziyyətdir", - o qeyd edib.

    V.Zelenski vurğulayıb ki, bu məsələlərin müzakirəsi Ukraynanın Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatdırılmasına və insan tələfatının dayandırılmasına yönəlmiş diplomatik səyləri fonunda aparılır.

    O əlavə edib ki, tərəflər yaxın vaxtda aktual məlumat mübadiləsi üçün yenidən əlaqə saxlamağa razılaşıblar.

    Volodimir Zelenski Marko Rubio Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Зеленский обсудил с Рубио поставки ракет-перехватчиков
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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