Азербайджанская нефть подорожала почти на 2%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,26 или 1,95%, и составила $118,53.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $117,61 за баррель.

Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан выросла на $2,25 или 2,13%, до $107,67.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.