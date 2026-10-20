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    Азербайджанская нефть подорожала почти на 2%

    Энергетика
    • 20 октября, 2026
    • 10:50
    Азербайджанская нефть подорожала почти на 2%

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,26 или 1,95%, и составила $118,53.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $117,61 за баррель.

    Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан выросла на $2,25 или 2,13%, до $107,67.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

    Цены на нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 2 %-ə yaxın artıb
    Azeri Light crude rises to 118.53 per barrel
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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