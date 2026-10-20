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    Эстонский эксперт: Ни одна страна пока не является абсолютным лидером в сфере ИИ

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 10:47
    Эстонский эксперт: Ни одна страна пока не является абсолютным лидером в сфере ИИ

    На сегодняшний день ни одно государство не является абсолютным лидером в сфере ИИ, что открывает широкие возможности для Азербайджана, Эстонии и других стран занять лидирующие позиции.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор и председатель правления Академии электронного управления Эстонии Ханнес Асток на VIII саммите IT-руководителей госструктур в Баку.

    "Страны, которые добьются наибольшего успеха в эпоху ИИ, сосредоточатся не просто на обучении граждан основам технологий, а на создании условий для их продуктивного и ответственного применения. На сегодняшний день ни одно государство не является абсолютным лидером в этой сфере, что открывает широкие возможности для Азербайджана, Эстонии и других стран", - заявил Асток.

    По его словам, настоящая дееспособность общества в сфере ИИ формируется не на однодневных семинарах, а через повседневную практику, и для этого гражданам и специалистам необходим постоянный доступ к инструментам, возможности для экспериментов, обратная связь и время для интеграции цифровых решений в рабочие процессы.

    Он подчеркнул, что ключевым вызовом цифровой трансформации остаются не сами технологии, а организационные изменения - адаптация моделей управления, нормативно-правовой базы, механизмов закупок и стандартов кибербезопасности. В этой связи он отметил, что отсутствие признанного мирового фаворита дает государственному сектору Азербайджана и Эстонии шанс сформировать передовые стандарты внедрения ИИ и задать вектор развития для всего международного сообщества.

    Ханнес Асток Искусственный интеллект (ИИ)
    Estoniyalı ekspert: "Hələ ki heç bir ölkə süni intellekt sahəsində mütləq lider deyil"
    Estonian expert: No country has yet emerged as an absolute leader in AI
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