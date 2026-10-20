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    Асток: Азербайджану и Эстонии необходимы надежные системы использования ИИ

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 10:47
    Асток: Азербайджану и Эстонии необходимы надежные системы использования ИИ

    Главной задачей правительств, включая Эстонию и Азербайджан, в условиях стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ) должно стать создание заслуживающих доверия государственных систем, а не просто внедрение технологий.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор и председатель правления Академии электронного управления Эстонии Ханнес Асток на VIII саммите IT-руководителей госструктур в Баку.

    По его словам, за последние три года ИИ стал одной из определяющих тем в глобальной государственной политике, а власти по всему миру активно ищут пути регулирования и адаптации технологий для сохранения конкурентоспособности.

    "Но я хотел бы начать с другого вопроса: не что ИИ может сделать, а какого рода правительство требуется для ответственного и эффективного использования ИИ? Это вопрос для правительства Эстонии, это вопрос для правительства Азербайджана и вопрос для каждого правительства в мире" , - отметил Х. Асток.

    Эксперт подчеркнул, что большая часть мировых дискуссий об ИИ традиционно сосредоточена на моделях, алгоритмах и вычислительной мощности, однако для госсектора это лишь часть общей картины.

    В отличие от частного бизнеса, государства обладают властью - они собирают налоги, выдают лицензии, управляют пособиями, защищают права и поддерживают критическую инфраструктуру.

    "При этом граждане не могут просто отказаться от услуг правительства так же легко, как сменить супермаркет или авиакомпанию. Именно поэтому ключевым вызовом для властей становится построение надежных и доверительных государственных систем в цифровую эпоху", - добавил исполнительный директор.

    Ханнес Асток Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) Искусственный интеллект (ИИ) Эстония
    Hannes Astok: "Azərbaycanla Estoniya AI-dan istifadə üçün etibarlı sistemlər yaratmalıdır"
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