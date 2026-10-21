Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatı ilə Gənclər Təşkilatı Katibliyi haqqında Ev Sahibi Ölkə Sazişi təsdiqlənib
Daxili siyasət
- 21 oktyabr, 2026
- 17:05
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanla Qoşulmama Hərəkatı arasında imzalanmış Gənclər Təşkilatı Katibliyi haqqında Ev Sahibi Ölkə Sazişi təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanun layihəsini imzalayıb.
Bununla, 2026-cı il sentyabrın 10-da Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatı arasında Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatı Katibliyi haqqında Ev Sahibi Ölkə Sazişi" təsdiqlənib.
Утверждено Соглашение о принимающей стране по Секретариату Молодежной организации ДН
Ilham Aliyev approves Host Country Agreement for Secretariat of NAM Youth Organization
Son xəbərlər
18:33
Nazənin Əliyeva: Şuşada döyüşən həyat yoldaşım 1993-cü ildə itkin düşübDiaspor
18:20
APEC sammitində Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşünə hazırlıq gedirDigər ölkələr
18:18
Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
18:11
Foto
Video
Brüsseldə aksiya: Biz itkin düşmüş azərbaycanlıların taleyi barədə həqiqəti bilmək istəyirikDiaspor
18:08
Foto
Hərbi Tibb Fakültəsində "Tibbi ingilis dili" kursu keçirilirHərbi
18:08
FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin açıq məşqi təşkil olunacaqFutbol
17:54
Azərbaycanla Macarıstan arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunubXarici siyasət
17:54
"Avropa uğrunda Vətənpərvərlər" fraksiyasının ofislərində axtarışlar aparılırDigər ölkələr
17:53
Foto
Polis Akademiyasında ixtisaslaşmış mütəxəssislərin iştirakı ilə dərslər keçirilirElm və təhsil