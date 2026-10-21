Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Утверждено Соглашение о принимающей стране по Секретариату Молодежной организации ДН

    Внутренняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 17:15
    Утверждено Соглашение о принимающей стране по Секретариату Молодежной организации ДН

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Соглашение о принимающей стране по Секретариату Молодежной организации Движения неприсоединения, подписанное между Азербайджаном и организацией.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий законопроект.

    Таким образом, утверждено "Соглашение о принимающей стране по Секретариату Молодежной организации Движения неприсоединения между правительством Азербайджанской Республики и Молодежной организацией Движения неприсоединения", подписанное 10 сентября 2026 года в Баку.

    Ильхам Алиев Движение неприсоединения (ДН)
    Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatı ilə Gənclər Təşkilatı Katibliyi haqqında Ev Sahibi Ölkə Sazişi təsdiqlənib
    Ilham Aliyev approves Host Country Agreement for Secretariat of NAM Youth Organization
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