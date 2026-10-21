Утверждено Соглашение о принимающей стране по Секретариату Молодежной организации ДН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Соглашение о принимающей стране по Секретариату Молодежной организации Движения неприсоединения, подписанное между Азербайджаном и организацией.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий законопроект.

Таким образом, утверждено "Соглашение о принимающей стране по Секретариату Молодежной организации Движения неприсоединения между правительством Азербайджанской Республики и Молодежной организацией Движения неприсоединения", подписанное 10 сентября 2026 года в Баку.