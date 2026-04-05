    Toğanalı–Kəlbəcər–İstisu yolunda qar uçqunu baş verib, hərəkət məhdudlaşdırılıb

    Hadisə
    • 05 aprel, 2026
    • 16:33
    Toğanalı–Kəlbəcər–İstisu yolunda qar uçqunu baş verib, hərəkət məhdudlaşdırılıb

    Bu gün günorta saatlarında Toğanalı–Kəlbəcər–İstisu avtomobil yolunun Murovdağ ərazisindən keçən hissəsində qar uçqunu qeydə alınıb və nəticədə yolun hərəkət hissəsi 10–15 metr hündürlükdə qar kütləsi ilə örtülüb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) bildirilib.

    Qeyd olunub ki, hazırda yaranmış fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir.

    "Bütün aidiyyəti qurumlar baş vermiş hadisə ilə bağlı məlumatlandırılıb. Təhlükəsizlik baxımından Toğanalı və Kəlbəcər istiqamətlərində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılıb. Sözügedən istiqamətdə hərəkət edən sürücülərdən xahiş olunur ki, müvəqqəti olaraq Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər avtomobil yolundan istifadə etsinlər", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Azərbaycanda qar uçqunu
    Движение по трассе Тоганалы–Кяльбаджар–Истису приостановлено из-за схода лавины
    Avalanche blocks Toghanali–Kalbajar-Istisu road, traffic temporarily restricted

