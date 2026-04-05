Движение по трассе Тоганалы–Кяльбаджар–Истису приостановлено из-за схода лавины

Сегодня в полдень на участке трассы Тоганалы-Кяльбаджар-Истису, проходящем через территорию Муровдага, сошла снежная лавина.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Уточняется, что высота сошедшего на дорогу снега составила 10–15 метров. В настоящее время агентством предпринимаются безотлагательные меры по устранению возникших последствий.

"Все соответствующие структуры проинформированы о произошедшем. В целях безопасности движение транспортных средств по дороге, ведущей в Тоганалы и Кяльбаджар, временно ограничено. Водителей, следующих в указанных направлениях, просят временно воспользоваться альтернативной трассой Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукёрпю-Кяльбаджар", - говорится в сообщении.