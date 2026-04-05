    Движение по трассе Тоганалы–Кяльбаджар–Истису приостановлено из-за схода лавины

    • 05 апреля, 2026
    • 16:45
    Движение по трассе Тоганалы–Кяльбаджар–Истису приостановлено из-за схода лавины

    Сегодня в полдень на участке трассы Тоганалы-Кяльбаджар-Истису, проходящем через территорию Муровдага, сошла снежная лавина.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

    Уточняется, что высота сошедшего на дорогу снега составила 10–15 метров. В настоящее время агентством предпринимаются безотлагательные меры по устранению возникших последствий.

    "Все соответствующие структуры проинформированы о произошедшем. В целях безопасности движение транспортных средств по дороге, ведущей в Тоганалы и Кяльбаджар, временно ограничено. Водителей, следующих в указанных направлениях, просят временно воспользоваться альтернативной трассой Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукёрпю-Кяльбаджар", - говорится в сообщении.

    Toğanalı–Kəlbəcər–İstisu yolunda qar uçqunu baş verib, hərəkət məhdudlaşdırılıb
    Avalanche blocks Toghanali–Kalbajar-Istisu road, traffic temporarily restricted

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
