Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları regiondakı gərginliyi müzakirə ediblər
Region
- 09 mart, 2026
- 17:48
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramova zəng vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Söhbət zamanı regiondakı gərginliyin azaldılması müzakirə edilib.
H.Fidan eyni mövzuda Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri Ço Hyonla da telefon danışığı aparıb.
