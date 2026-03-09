Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили пути деэскалации в регионе

    В регионе
    • 09 марта, 2026
    • 17:52
    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в ходе беседы стороны обсудили пути снижения напряженности в регионе.

    Х. Фидан также обсудили вопросы региональной повестки в телефонном разговоре с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном.

    МИД Азербайджана Джейхун Байрамов Хакан Фидан региональные вопросы Турция
    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları regiondakı gərginliyi müzakirə ediblər
    Azerbaijani, Turkish FMs discuss regional tensions
