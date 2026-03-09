Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили пути деэскалации в регионе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в ходе беседы стороны обсудили пути снижения напряженности в регионе.

Х. Фидан также обсудили вопросы региональной повестки в телефонном разговоре с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном.