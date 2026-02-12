İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Azərbaycanda hava şəraiti mülayimləşib - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 12 fevral, 2026
    • 11:25
    Azərbaycanda hava şəraiti mülayimləşib - FAKTİKİ HAVA

    Azərbaycanda yağıntı fevralın 11-i axşam saatlarından kəsilib, hava şəraiti mülayimləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin fevralın 12-si saat 11:00-a olan məlumatında qeyd edilib.

    Düşən yağıntının miqdarı Neftçalada 14, Beyləqanda 5, Lənkəranda 4, Mingəçevir, Yevlax, Kürdəmir, Balakən, Zaqatalada 3, Göyçayda 2, Ordubad, Sədərək, Naxçıvan, Şərur, Naftalan, Oğuz, Zərdab, Sabirabad, eyni zamanda Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində 1 mm olub.

    Qar örtüyünün hündürlüyü Şahbuzda 49, Kəlbəcərdə 40, Laçın, Qubadlıda 33, Qaxda (Sarıbaş) 29, Biləsuvarda 23, Daşkəsəndə 19, Şuşada 15, Gədəbəydə 14, Cəlilabad, Yardımlıda 10, Xankəndidə 7, Astara, Ağdamda 6, Xocalı, Qubada 5, İmişli, Şəkidə (Kişçay) 4, Lerikdə 3, Füzulidə 2, Qəbələ, Qobustan, Xaltanda 1 sm-ə çatıb.

    Naxçıvan, Daşkəsən, Gədəbəy, Şəmkir, Qax (Sarıbaş), Şəki, Qəbələ, Şamaxı, Qobustan, Quba, Göyçay, Lerikdə duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır.

    fevral havası Milli Hidrometeorologiya Xidməti qar örtüyü görünüş məsafəsi

    Son xəbərlər

    11:47

    Rusiya Odessada enerji obyektinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    11:46

    Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:40

    Azad olunmuş ərazilərdə 100-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin şəhərsalma əsasnaməsi təsdiq olunub

    İnfrastruktur
    11:35

    Ağalıda torpaqların əkin məqsədli istifadəsi üçün sonuncu müraciətlərin qəbuluna başlanılıb

    ASK
    11:34

    Ermənistanın Cenevrədəki səfirliyi Bernə köçürülür

    Region
    11:28

    Rusiyada terror aktı törətməyə cəhddə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Region
    11:25

    Azərbaycanda hava şəraiti mülayimləşib - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:23

    Marlen Mamataliyev Qırğızıstan parlamentinin sədri ola bilər

    Region
    11:22

    AMB "A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı"na icrası məcburi göstərişlər verib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti