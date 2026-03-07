Skott Bessent: ABŞ İrana qarşı ən böyük bombardman kampaniyasına hazırlaşır

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    ABŞ bu gecə İrana qarşı ən böyük bombardman kampaniyasını həyata keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent bunu "Fox Business"ə müsahibəsində bildirib.

    "Bu gecə ən böyük bombardman kampaniyamızı həyata keçirəcəyik və İranın raket buraxılış qurğularına, raket istehsalı müəssisələrinə ən böyük ziyan vuracağıq", - o deyib.

    Минфин США: Вашингтон готовит крупнейшую бомбардировку Ирана

