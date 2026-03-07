Skott Bessent: ABŞ İrana qarşı ən böyük bombardman kampaniyasına hazırlaşır
Digər ölkələr
- 07 mart, 2026
- 04:38
ABŞ bu gecə İrana qarşı ən böyük bombardman kampaniyasını həyata keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent bunu "Fox Business"ə müsahibəsində bildirib.
"Bu gecə ən böyük bombardman kampaniyamızı həyata keçirəcəyik və İranın raket buraxılış qurğularına, raket istehsalı müəssisələrinə ən böyük ziyan vuracağıq", - o deyib.
Son xəbərlər
05:06
SEPAH İsrailə qarşı əməliyyatın 24-cü mərhələsinin başladığını elan edibRegion
04:38
Skott Bessent: ABŞ İrana qarşı ən böyük bombardman kampaniyasına hazırlaşırDigər ölkələr
04:22
Serbiya 262 vətəndaşını BƏƏ-dən təxliyə edibDigər ölkələr
03:56
Küveyt İranın atdığı 14 raketi zərərsizləşdirdiyini bildiribDigər ölkələr
03:42
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Qüytulu, Avan, Əkərək, Qaracalar kəndlərini xarabalığa çeviriblərDaxili siyasət
03:13
ABŞ İranda 3 000-dən çox hədəfə zərbələr endiribRegion
02:39
İran səfiri son etirazlarda 32 min insanın öldürülməsi xəbərinə münasibət bildiribRegion
02:26
Tramp: ABŞ-nin aparıcı müdafiə şirkətləri istehsalı 4 dəfə artıracaqDigər ölkələr
02:10