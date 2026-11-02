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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Emin Əmrullayev Ağstafada vətəndaşları qəbul edəcək

    Elm və təhsil
    • 02 noyabr, 2026
    • 12:26
    Emin Əmrullayev Ağstafada vətəndaşları qəbul edəcək
    Emin Əmrullayev

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev noyabrın 27-də Ağstafa şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda Ağstafa, Qazax, Tovuz sakinləri iştirak edə bilərlər.

    Emin Əmrullayev Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi Ağstafa
    44 filmi
    44 filmi

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