Emin Əmrullayev Ağstafada vətəndaşları qəbul edəcək
Elm və təhsil
- 02 noyabr, 2026
- 12:26
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Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev noyabrın 27-də Ağstafa şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbulda Ağstafa, Qazax, Tovuz sakinləri iştirak edə bilərlər.
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