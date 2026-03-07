Минфин США: Вашингтон готовит крупнейшую бомбардировку Ирана

Соединенные Штаты уже ближайшей ночью проведут крупнейшую бомбардировку территории Ирана.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

"Этой ночью мы проведем самую крупную бомбардировку и нанесем наибольший вред иранским пусковым ракетным установкам и заводам по производству ракет", - сказал он.