Минфин США: Вашингтон готовит крупнейшую бомбардировку Ирана
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 03:18
Соединенные Штаты уже ближайшей ночью проведут крупнейшую бомбардировку территории Ирана.
Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
"Этой ночью мы проведем самую крупную бомбардировку и нанесем наибольший вред иранским пусковым ракетным установкам и заводам по производству ракет", - сказал он.
