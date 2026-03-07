Küveyt İranın atdığı 14 raketi zərərsizləşdirdiyini bildirib
Digər ölkələr
- 07 mart, 2026
- 03:56
Küveytin Hava Hücumundan Müdafiə Sistemləri son 24 saat ərzində Əmirliyə İrandan atılan 12 döyüş dronu və 14 raketi məhv edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Küveytin Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayıb.
"Cümə günü ölkənin Hava Hücumundan Müdafiə qüvvələri şimal və mərkəzi bölgələrdə 12 dron, eləcə də Əmirliyin cənub bölgələrində 14 raketi məhv edib", - nazirliyin bəyanatında deyilir.
Son xəbərlər
03:56
Küveyt İranın atdığı 14 raketi zərərsizləşdirdiyini bildiribDigər ölkələr
03:42
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Qüytulu, Avan, Əkərək, Qaracalar kəndlərini xarabalığa çeviriblərDaxili siyasət
03:13
ABŞ İranda 3 000-dən çox hədəfə zərbələr endiribRegion
02:39
İran səfiri son etirazlarda 32 min insanın öldürülməsi xəbərinə münasibət bildiribRegion
02:26
Tramp: ABŞ-nin aparıcı müdafiə şirkətləri istehsalı 4 dəfə artıracaqDigər ölkələr
02:10
"Baku TV" İranın müdafiə və siyasi sistemindəki pərakəndəliyə diqqət çəkibXarici siyasət
02:08
Ərdoğan bir sıra ölkələrə səfirlər təyin edibRegion
01:48
Tramp: İranın təslim olması döyüş potensialını itirdikdə mümkündürDigər ölkələr
01:22