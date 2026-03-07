İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    • 07 mart, 2026
    • 03:56
    Küveyt İranın atdığı 14 raketi zərərsizləşdirdiyini bildirib

    Küveytin Hava Hücumundan Müdafiə Sistemləri son 24 saat ərzində Əmirliyə İrandan atılan 12 döyüş dronu və 14 raketi məhv edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Küveytin Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayıb.

    "Cümə günü ölkənin Hava Hücumundan Müdafiə qüvvələri şimal və mərkəzi bölgələrdə 12 dron, eləcə də Əmirliyin cənub bölgələrində 14 raketi məhv edib", - nazirliyin bəyanatında deyilir.

