    Кувейт заявил об уничтожении 14 запущенных из Ирана ракет

    07 марта, 2026
    02:53
    Кувейт заявил об уничтожении 14 запущенных из Ирана ракет

    Системы ПВО Кувейта уничтожили за минувшие сутки 12 боевых дронов и 14 ракет, выпущенных по территории эмирата из Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении кувейтского министерства обороны.

    "За пятницу ПВО страны уничтожили 12 беспилотников на севере и в центральной части, а также 14 ракет в южных районах эмирата", - указывается в сообщении оборонного ведомства.

