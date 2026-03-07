Кувейт заявил об уничтожении 14 запущенных из Ирана ракет

Системы ПВО Кувейта уничтожили за минувшие сутки 12 боевых дронов и 14 ракет, выпущенных по территории эмирата из Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении кувейтского министерства обороны.

"За пятницу ПВО страны уничтожили 12 беспилотников на севере и в центральной части, а также 14 ракет в южных районах эмирата", - указывается в сообщении оборонного ведомства.