Кувейт заявил об уничтожении 14 запущенных из Ирана ракет
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 02:53
Системы ПВО Кувейта уничтожили за минувшие сутки 12 боевых дронов и 14 ракет, выпущенных по территории эмирата из Ирана.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении кувейтского министерства обороны.
"За пятницу ПВО страны уничтожили 12 беспилотников на севере и в центральной части, а также 14 ракет в южных районах эмирата", - указывается в сообщении оборонного ведомства.
