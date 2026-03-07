İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Səudiyyə Ərəbistanının HHQ ən böyük neft yatağı yaxınlığında dronu vurub

    Digər ölkələr
    • 07 mart, 2026
    • 05:42
    Səudiyyə Ərəbistanının HHQ ən böyük neft yatağı yaxınlığında dronu vurub

    Səudiyyə Ərəbistanının Hava Hücumundan Müdafiə qüvvələri İranın Şeyba neft yatağına doğru atdığı dörd pilotsuz təyyarəni məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə krallığın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Nazirliyin məlumatına görə, pilotsuz təyyarələr dünyanın ən böyük neft yataqlarından birinə yaxınlaşarkən Rub əl-Xali səhrasında tutulub və məhv edilib.

    Səudiyyə Ərəbistanı Hərbi Hava Qüvvələri Dron
    ПВО Саудовской Аравии сбила дроны у крупнейшего нефтяного месторождения

    Son xəbərlər

    06:51

    Çexiyanın XİN başçısı ölkənin İrandakı səfirini məsləhətləşmələr üçün Praqaya çağırıb

    Digər ölkələr
    06:15

    ABŞ Fars körfəzində gəmilərin sığortalanması üçün proqram həyata keçirəcək

    Digər ölkələr
    05:42

    Səudiyyə Ərəbistanının HHQ ən böyük neft yatağı yaxınlığında dronu vurub

    Digər ölkələr
    05:06

    SEPAH İsrailə qarşı əməliyyatın 24-cü mərhələsinin başladığını elan edib

    Region
    04:38

    Skott Bessent: ABŞ İrana qarşı ən böyük bombardman kampaniyasına hazırlaşır

    Digər ölkələr
    04:22

    Serbiya 262 vətəndaşını BƏƏ-dən təxliyə edib

    Digər ölkələr
    03:56

    Küveyt İranın atdığı 14 raketi zərərsizləşdirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    03:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Qüytulu, Avan, Əkərək, Qaracalar kəndlərini xarabalığa çeviriblər

    Daxili siyasət
    03:13

    ABŞ İranda 3 000-dən çox hədəfə zərbələr endirib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti