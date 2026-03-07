Səudiyyə Ərəbistanının HHQ ən böyük neft yatağı yaxınlığında dronu vurub
- 07 mart, 2026
- 05:42
Səudiyyə Ərəbistanının Hava Hücumundan Müdafiə qüvvələri İranın Şeyba neft yatağına doğru atdığı dörd pilotsuz təyyarəni məhv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə krallığın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirliyin məlumatına görə, pilotsuz təyyarələr dünyanın ən böyük neft yataqlarından birinə yaxınlaşarkən Rub əl-Xali səhrasında tutulub və məhv edilib.
