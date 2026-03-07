ПВО Саудовской Аравии сбила дроны у крупнейшего нефтяного месторождения

Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили четыре беспилотника, запущенных Ираном в направлении нефтяного месторождения Шейба.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны королевства.

По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в пустыне Руб-эль-Хали на подлете к одному из крупнейших в мире нефтяных месторождений.