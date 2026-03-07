ПВО Саудовской Аравии сбила дроны у крупнейшего нефтяного месторождения
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 04:59
Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили четыре беспилотника, запущенных Ираном в направлении нефтяного месторождения Шейба.
Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны королевства.
По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в пустыне Руб-эль-Хали на подлете к одному из крупнейших в мире нефтяных месторождений.
Последние новости
04:12
Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасностьДругие страны
03:55
Цена нефти Brent превысила $102 впервые с августа 2022 годаЭнергетика
03:21
КСИР присягнул на верность Моджтабе ХаменеиВ регионе
02:43
ПВО Бахрейна заявила о перехвате 95 ракет и 164 дронов из ИранаДругие страны
02:16
Фрагменты метеорита повредили дома на юго-западе ГерманииДругие страны
01:50
Иранский чиновник пригрозил ударами по территориям, откуда США атакуют ИранВ регионе
01:20
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республикиВ регионе
00:50
Звонок Пезешкиана президенту Ильхаму Алиеву обсудили в эфире Haber GlobalВ регионе
00:44