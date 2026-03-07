SEPAH İsrailə qarşı əməliyyatın 24-cü mərhələsinin başladığını elan edib
- 07 mart, 2026
- 05:06
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsrailə qarşı "Doğru vəd - 4" əməliyyatının 24-cü mərhələsinin başladığını elan edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə SEPAH-ın Mətbuat xidməti xəbər verib.
"Fars" xəbər agentliyinin dərc etdiyi hərbi mətbuat açıqlamasına görə, İsrail ərazisinə üç raket atılıb.
05:06
