    SEPAH İsrailə qarşı əməliyyatın 24-cü mərhələsinin başladığını elan edib

    Region
    • 07 mart, 2026
    • 05:06
    SEPAH İsrailə qarşı əməliyyatın 24-cü mərhələsinin başladığını elan edib

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsrailə qarşı "Doğru vəd - 4" əməliyyatının 24-cü mərhələsinin başladığını elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə SEPAH-ın Mətbuat xidməti xəbər verib.

    "Fars" xəbər agentliyinin dərc etdiyi hərbi mətbuat açıqlamasına görə, İsrail ərazisinə üç raket atılıb.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsrail hərbi əməliyyat
    КСИР объявил о начале 24-го этапа операции против Израиля

