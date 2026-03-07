Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    КСИР объявил о начале 24-го этапа операции против Израиля

    В регионе
    • 07 марта, 2026
    • 04:11
    КСИР объявил о начале 24-го этапа операции против Израиля

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале 24-го этапа операции "Правдивое обещание - 4" против Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КСИР.

    Согласно пресс-релизу военных, опубликованному агентством Fars, в сторону израильской территории были выпущены три ракеты.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Израиль ракеты
    SEPAH İsrailə qarşı əməliyyatın 24-cü mərhələsinin başladığını elan edib
    Ты - Король

    Последние новости

    04:59

    ПВО Саудовской Аравии сбила дроны у крупнейшего нефтяного месторождения

    Другие страны
    04:33

    Сербия эвакуировала 262 граждан из ОАЭ из-за напряженности на Ближнем Востоке

    Другие страны
    04:11

    КСИР объявил о начале 24-го этапа операции против Израиля

    В регионе
    03:57

    США запустят программу по страхованию судов в Персидском заливе

    Другие страны
    03:18

    Минфин США: Вашингтон готовит крупнейшую бомбардировку Ирана

    Другие страны
    03:06

    Эрдоган назначил новых послов Турции в ряд стран

    В регионе
    02:56

    Посол Ирана прокомментировал сообщения о гибели 32 тыс. человек во время протестов

    В регионе
    02:53

    Кувейт заявил об уничтожении 14 запущенных из Ирана ракет

    Другие страны
    02:21

    Посол Ирана в Азербайджане: Страна, подвергшаяся атаке, должна защищаться

    Внешняя политика
    Лента новостей