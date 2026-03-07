КСИР объявил о начале 24-го этапа операции против Израиля
- 07 марта, 2026
- 04:11
Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале 24-го этапа операции "Правдивое обещание - 4" против Израиля.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КСИР.
Согласно пресс-релизу военных, опубликованному агентством Fars, в сторону израильской территории были выпущены три ракеты.
