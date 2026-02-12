Пезешкиан: Иран готов допустить инспекторов на ядерные объекты

Иран готов допустить инспекторов на ядерные объекты, чтобы доказать отсутствие военной составляющей в своей атомной программе.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Мы неоднократно заявляли, что не стремимся к созданию ядерного оружия. Мы готовы к любой проверке",- сказал он.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что инспекторы уже несколько месяцев ждут разрешения на доступ к объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иран ссылается на необходимость "конкретных мер и протоколов", однако, по словам Гросси, "это оправдания, которые по сути являются политической позицией".

Напомним, что переговоры между Ираном и США прошли 6 февраля в Омане. Президент США Дональд Трамп назвал их успешными и сообщил, что диалог будет продолжен. Глава МИД Ирана также положительно оценил переговоры.