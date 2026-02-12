Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Пезешкиан: Иран готов допустить инспекторов на ядерные объекты

    В регионе
    • 12 февраля, 2026
    • 06:54
    Пезешкиан: Иран готов допустить инспекторов на ядерные объекты

    Иран готов допустить инспекторов на ядерные объекты, чтобы доказать отсутствие военной составляющей в своей атомной программе.

    Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    "Мы неоднократно заявляли, что не стремимся к созданию ядерного оружия. Мы готовы к любой проверке",- сказал он.

    Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что инспекторы уже несколько месяцев ждут разрешения на доступ к объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иран ссылается на необходимость "конкретных мер и протоколов", однако, по словам Гросси, "это оправдания, которые по сути являются политической позицией".

    Напомним, что переговоры между Ираном и США прошли 6 февраля в Омане. Президент США Дональд Трамп назвал их успешными и сообщил, что диалог будет продолжен. Глава МИД Ирана также положительно оценил переговоры.

    Масуд Пезешкиан иранская ядерная программа МАГАТЭ проверки
    Pezeşkian: İran müfəttişlərin nüvə obyektlərinə daxil olmasına icazə verməyə hazırdır
    Ты - Король

    Последние новости

    06:54

    Пезешкиан: Иран готов допустить инспекторов на ядерные объекты

    В регионе
    06:27

    SCMP: США и Китай готовы продлить торговое перемирие

    Другие страны
    05:47

    Палата представителей США проголосовала против пошлин на импорт из Канады

    Другие страны
    05:16

    Европол: В ходе почтовой операции изъято фальшивых денег на сумму 1,2 миллиарда евро

    Другие страны
    04:50

    Украина получит "недорогие" гиперзвуковые ракеты, уже прошли успешные испытания

    Другие страны
    04:23

    Пакистан представил новую баллистическую ракету

    Армия
    04:13

    Американские войска оставили базу Эт-Танф на востоке Сирии

    Другие страны
    03:39

    Мандат специального представителя по диалогу Белград–Приштина продлен

    Другие страны
    03:27

    Генеральный секретарь ООН встретился с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра

    Другие страны
    Лента новостей