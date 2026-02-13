Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Мадуро оценил действия правительства Венесуэлы

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 01:47
    Мадуро оценил действия правительства Венесуэлы

    Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре заявил, что правительство страны "делает именно то, что нужно".

    Как передает Report со ссылкой на издание Caraota Digital, об этом рассказал его сын Николас Мадуро Герра.

    Бывший лидер республики считает, что правительство "предпринимает первые шаги".

    "Наше спокойствие здесь - это единство народа и единство с высшим командованием и моей командой, которая является командой родины", - пересказал слова Мадуро его сын.

    Напомним, что США з января нанесли масштабный удар по Венесуэле. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

    Спустя два дня, 5 января, венесуэльский лидер с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы. Следующее заседание назначено на 17 марта.

    Николас Мадуро Венесуэла США
    Maduro Venesuelanın mövcud hökumətinin fəaliyyətini qiymətləndirib
    Ты - Король

    Последние новости

    02:09

    Мадридский "Атлетико" разгромил "Барселону" в полуфинале Кубка Испании

    Футбол
    01:47

    Мадуро оценил действия правительства Венесуэлы

    Другие страны
    01:20

    Сенат США отклонил проект финансирования Министерства внутренней безопасности

    Другие страны
    00:52

    Зеленский заявил о готовности продолжать борьбу: Лучше без сделки, чем с плохой

    Другие страны
    00:38

    Фон дер Ляйен: "Одна Европа – один рынок" изменит экономику континента к концу 2027 года

    Другие страны
    00:14

    Bloomberg: РФ хочет вернуться к расчетам в долларах для партнерства с США

    В регионе
    23:59

    Европа готова согласиться на "углубленное сотрудничество" - ОБЗОР

    Другие страны
    23:44

    СМИ: США на заседании Совета мира представят многомиллиардный план восстановления Газы

    Другие страны
    23:30

    Трамп назвал сроки возможной сделки с Ираном

    Другие страны
    Лента новостей