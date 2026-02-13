Мадуро оценил действия правительства Венесуэлы

Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре заявил, что правительство страны "делает именно то, что нужно".

Как передает Report со ссылкой на издание Caraota Digital, об этом рассказал его сын Николас Мадуро Герра.

Бывший лидер республики считает, что правительство "предпринимает первые шаги".

"Наше спокойствие здесь - это единство народа и единство с высшим командованием и моей командой, которая является командой родины", - пересказал слова Мадуро его сын.

Напомним, что США з января нанесли масштабный удар по Венесуэле. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

Спустя два дня, 5 января, венесуэльский лидер с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы. Следующее заседание назначено на 17 марта.