Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Пентагон разрешил пограничникам применить лазер против дронов до закрытия неба над Эль-Пасо

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 07:54
    Пентагон разрешил пограничникам применить лазер против дронов до закрытия неба над Эль-Пасо

    Пентагон на этой неделе разрешил Погранично-таможенной службе США (CBP) применить противодронный лазер, что привело к внезапному закрытию Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) воздушного пространства над Эль-Пасо (штат Техас) в среду.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили два человека, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться анонимными из-за чувствительности деталей.

    Запутанная цепочка событий началась с объявления FAA о прекращении всех полетов над городом на американо-мексиканской границе сроком на 10 дней, из-за чего часть пассажиров оказалась в затруднительном положении. Однако фактически закрытие продлилось всего несколько часов. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что мера была связана с действиями FAA и Пентагона по пресечению вторжения дронов мексиканских картелей, которые нередко фиксируются вдоль южной границы.

    По словам одного из источников, лазер был задействован в районе базы Форт-Блисс без согласования с FAA, после чего ведомство решило закрыть воздушное пространство для обеспечения безопасности коммерческой авиации. Другие осведомленные лица сообщили, что технология была использована несмотря на то, что на конец месяца была запланирована встреча Пентагона и FAA для обсуждения этого вопроса.

    Пентагон США закрытие неба
    Pentaqonun icazəsi şəhərin hava məkanının bağlanmasına səbəb olub
    Ты - Король

    Последние новости

    07:54

    Пентагон разрешил пограничникам применить лазер против дронов до закрытия неба над Эль-Пасо

    Другие страны
    07:19

    Одна из жертв нападения на школу на юге Таиланда умерла от полученных ран

    Другие страны
    06:54

    Пезешкиан: Иран готов допустить инспекторов на ядерные объекты

    В регионе
    06:27

    SCMP: США и Китай готовы продлить торговое перемирие

    Другие страны
    05:47

    Палата представителей США проголосовала против пошлин на импорт из Канады

    Другие страны
    05:16

    Европол: В ходе почтовой операции изъято фальшивых денег на сумму 1,2 миллиарда евро

    Другие страны
    04:50

    Украина получит "недорогие" гиперзвуковые ракеты, уже прошли успешные испытания

    Другие страны
    04:23

    Пакистан представил новую баллистическую ракету

    Армия
    04:13

    Американские войска оставили базу Эт-Танф на востоке Сирии

    Другие страны
    Лента новостей