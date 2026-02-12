Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Одна из жертв нападения на школу на юге Таиланда умерла от полученных ран

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 07:19
    Одна из жертв нападения на школу на юге Таиланда умерла от полученных ран

    Директриса школы города Патонг на юге Таиланда скончалась от ранений, полученных в результате нападения на учебное заведение. По данным властей, вооруженный пистолетом 18-летний юноша проник в здание и открыл огонь.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP.

    Руководитель учебного заведения Сасифат Синсамосорн была доставлена в больницу Хатъяй, но врачам не удалось ее спасти. Администрация школы выразила соболезнования из-за произошедшего. "Несмотря на то что мы потеряли ее, воспоминания и доброта, которые она оставила, навсегда останутся в наших сердцах",- сообщается в заявлении.

    Сообщается, что налетчик был ранен и задержан полицией. При нападении также пострадала 14-летняя школьница - она была госпитализирована с огнестрельными ранениями. Еще один ребенок получил травму лодыжки при падении.

    AFP отмечает, что Таиланд - один из лидеров Юго-Восточной Азии по количеству огнестрельного оружия на руках у населения, По оценкам, в частном обороте находится около 10 млн единиц оружия.

    стрельба школа гибель Таиланд
