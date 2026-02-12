Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Главы МИД Китая и Венгрии обсудили экономические проекты и Украину

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 08:13
    Главы МИД Китая и Венгрии обсудили экономические проекты и Украину

    Министр иностранных дел Китая Ван И обсудил со своим венгерским коллегой Петером Сийярто вопросы экономического сотрудничества и международную повестку, включая украинский кризис.

    Как передает Report, об этом сообщил МИД КНР.

    Встреча состоялась 11 февраля в Будапеште. Ван И выразил надежду, что Венгрия будет активно содействовать продвижению сотрудничества Китая со странами Центральной и Восточной Европы и развитию отношений с Евросоюзом.

    "Мы верим, что со временем все больше европейских стран будут считать Китай своим надежным долгосрочным партнером", - подчеркнул глава МИД народной республики. По его словам, Пекин стремится к сотрудничеству, а не соперничеству.

    Ван И подчеркнул, что китайско-венгерское всеобъемлющее стратегическое партнерство опирается на взаимную выгоду, носит равноправный характер и является образцом нового типа международных отношений. По его словам, компании КНР содействуют экономическому развитию Венгрии, а власти Китая высоко оценивают дружественную политику этой страны и готовы "продолжать оказывать поддержку в плане защиты своих законных прав и интересов".

    Глава МИД КНР подтвердил, что стремится к открытости внутреннего рынка и расширению сотрудничества с Венгрией в таких областях, как технологии искусственного интеллекта, цифровая экономика и новые источники энергии. Министр пригласил венгерских граждан активно использовать возможности безвизового режима, чтобы больше узнать о Китае.

    Как указывается в сообщении, Сийярто подтвердил стремление к развитию дружественных отношений с Пекином вне зависимости от изменений в международной ситуации. Он отметил, что в последние годы китайские инвестиции в Венгрию достигли рекордного уровня, став стимулом для инноваций и экономического роста. Венгерский дипломат также высказался в поддержку инициатив председателя КНР Си Цзиньпина в области глобального управления, выразил готовность к более тесной координации в таких многосторонних форматах, как ООН.

