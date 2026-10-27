Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Грузия депортировала 98 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 11:37
    Грузия депортировала 98 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    За последние дни из Грузии депортированы 98 граждан иностранных государств.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Департамент миграции МВД Грузии, операции проводились в координации с соответствующими ведомствами министерства.

    Среди депортированных - граждане Туркменистана, Пакистана, Турции, Кубы, России, Азербайджана, Индии, Ливана, Иордании, Нигерии, Таиланда, Филиппин, Бангладеш, Эфиопии, Ирака, Китая и других стран.

    Депортированным лицам запрещен повторный въезд в страну.

    С начала текущего года сотрудниками Департамента миграции из Грузии депортированы более 3,5 тыс. иностранных граждан.

    Депортация из Азербайджана МВД Грузии
    Gürcüstandan 98 əcnəbi deportasiya edilib, azərbaycanlılar da var
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:51
    В Азербайджане рост числа платежных карт на фоне лимитов на Card to Card ускорился вдвое
    Финансы
    11:45
    ММ утвердил поправки о направлении долговых требований на ценные бумаги
    Милли Меджлис
    11:44
    В Сингапуре назвали новый сорт орхидеи в честь канцлера Германии
    Это интересно
    11:37
    Грузия депортировала 98 иностранцев, включая граждан Азербайджана
    В регионе
    11:31
    Азербайджан поддерживает кандидатуру госминистра ОАЭ на пост генсека ООН
    Внешняя политика
    11:28
    Зуев: Контртеррористическое управление ООН укрепит партнерство с Азербайджаном
    Внешняя политика
    11:27
    ИСЕСКО: Азербайджан оказывает поддержку в восстановлении более 100 школ в Сирии
    Внешняя политика
    11:23
    В Азербайджане объем проблемных кредитов за год вырос на 42,8%
    Финансы
    11:23
    ММ утвердил регулирование режима работы и отдыха экипажей коммерческой авиации
    Милли Меджлис
    Лента новостей