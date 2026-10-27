Грузия депортировала 98 иностранцев, включая граждан Азербайджана
В регионе
- 27 октября, 2026
- 11:37
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
За последние дни из Грузии депортированы 98 граждан иностранных государств.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Департамент миграции МВД Грузии, операции проводились в координации с соответствующими ведомствами министерства.
Среди депортированных - граждане Туркменистана, Пакистана, Турции, Кубы, России, Азербайджана, Индии, Ливана, Иордании, Нигерии, Таиланда, Филиппин, Бангладеш, Эфиопии, Ирака, Китая и других стран.
Депортированным лицам запрещен повторный въезд в страну.
С начала текущего года сотрудниками Департамента миграции из Грузии депортированы более 3,5 тыс. иностранных граждан.
Последние новости
11:51
В Азербайджане рост числа платежных карт на фоне лимитов на Card to Card ускорился вдвоеФинансы
11:45
ММ утвердил поправки о направлении долговых требований на ценные бумагиМилли Меджлис
11:44
В Сингапуре назвали новый сорт орхидеи в честь канцлера ГерманииЭто интересно
11:37
Грузия депортировала 98 иностранцев, включая граждан АзербайджанаВ регионе
11:31
Азербайджан поддерживает кандидатуру госминистра ОАЭ на пост генсека ООНВнешняя политика
11:28
Зуев: Контртеррористическое управление ООН укрепит партнерство с АзербайджаномВнешняя политика
11:27
ИСЕСКО: Азербайджан оказывает поддержку в восстановлении более 100 школ в СирииВнешняя политика
11:23
В Азербайджане объем проблемных кредитов за год вырос на 42,8%Финансы
11:23
ММ утвердил регулирование режима работы и отдыха экипажей коммерческой авиацииМилли Меджлис