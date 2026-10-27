В Азербайджане за 9 мес. выдано ипотечных кредитов за счет ИКГФ на 371 млн манатов
Финансы
- 27 октября, 2026
- 11:18
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В Азербайджане в январе-сентябре текущего года по линии Ипотечного и кредитного гарантийного фонда (ИКГФ) выдано ипотечных кредитов на общую сумму 370,7 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сумма рефинансированных фондом кредитов за отчетный период снизилась на 5,6% до 289,3 млн манатов.
За год объем средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, сократился на 27,3% до 400 млн манатов, а объем средств, выделенных фонду из госбюджета, повысился на 33,4% до 63,9 млн манатов.
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