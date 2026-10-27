В Азербайджане за 9 мес. выдано ипотечных кредитов за счет ИКГФ на 371 млн манатов

В Азербайджане в январе-сентябре текущего года по линии Ипотечного и кредитного гарантийного фонда (ИКГФ) выдано ипотечных кредитов на общую сумму 370,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма рефинансированных фондом кредитов за отчетный период снизилась на 5,6% до 289,3 млн манатов.

За год объем средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, сократился на 27,3% до 400 млн манатов, а объем средств, выделенных фонду из госбюджета, повысился на 33,4% до 63,9 млн манатов.