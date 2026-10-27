В Азербайджане объем проблемных кредитов за год вырос на 42,8%

В Азербайджане объем просроченных кредитов по состоянию на 1 октября 2026 года достиг 754,3 млн манатов, увеличившись за месяц на 4,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, с начала года объем проблемных кредитов вырос на 43,8%, а за год - на 42,8%.

Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец сентября составила 2,1%. На конец августа этот показатель составлял 2,1%, на конец прошлого года - 1,6%, а на конец сентября прошлого года - 1,7%.