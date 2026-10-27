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    В Азербайджане объем проблемных кредитов за год вырос на 42,8%

    Финансы
    • 27 октября, 2026
    • 11:23
    В Азербайджане объем проблемных кредитов за год вырос на 42,8%

    В Азербайджане объем просроченных кредитов по состоянию на 1 октября 2026 года достиг 754,3 млн манатов, увеличившись за месяц на 4,5%.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, с начала года объем проблемных кредитов вырос на 43,8%, а за год - на 42,8%.

    Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец сентября составила 2,1%. На конец августа этот показатель составлял 2,1%, на конец прошлого года - 1,6%, а на конец сентября прошлого года - 1,7%.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Просроченные кредиты
    Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği mütləq ifadədə son bir ildə 43 %-ə yaxın artıb
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