В Азербайджане объем проблемных кредитов за год вырос на 42,8%
Финансы
- 27 октября, 2026
- 11:23
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В Азербайджане объем просроченных кредитов по состоянию на 1 октября 2026 года достиг 754,3 млн манатов, увеличившись за месяц на 4,5%.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, с начала года объем проблемных кредитов вырос на 43,8%, а за год - на 42,8%.
Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец сентября составила 2,1%. На конец августа этот показатель составлял 2,1%, на конец прошлого года - 1,6%, а на конец сентября прошлого года - 1,7%.
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