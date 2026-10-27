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    Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği mütləq ifadədə son bir ildə 43 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2026
    • 11:00
    Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği mütləq ifadədə son bir ildə 43 %-ə yaxın artıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 754,3 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 4,5 % çoxdur.

    Ölkədə problemli kreditlərin məbləği ilin əvvəlinə nisbətən 43,8 %, son 1 ildə isə 42,8 % artıb.

    Sentyabrın sonuna vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi kredit portfelində xüsusi çəkisi 2,1 % təşkil edib. Bu nisbət avqustun sonuna da 2,1 %, ötən ilin sonuna 1,6 %, ötən il sentyabrın sonuna isə 1,7 % olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Problemli kreditlər
    В Азербайджане объем проблемных кредитов за год вырос на 42,8%
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