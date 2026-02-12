İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Çin və Macarıstanın XİN rəhbərləri iqtisadi layihələri və Ukraynanı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 08:30
    Çin və Macarıstanın XİN rəhbərləri iqtisadi layihələri və Ukraynanı müzakirə ediblər

    Çinin xarici işlər naziri Van İ macarıstanlı həmkarı Peter Siyarto ilə iqtisadi əməkdaşlıq və Ukrayna böhranı da daxil olmaqla beynəlxalq gündəmi müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Görüş 11 fevralda Budapeştdə baş tutub. Vanq İ Macarıstanın Çinin Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri, eyni zamanda Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığını fəal şəkildə təşviq edəcəyinə ümid etdiyini bildirib.

    "Biz inanırıq ki, zaman keçdikcə daha çox Avropa ölkəsi Çini etibarlı və uzunmüddətli tərəfdaş hesab edəcək", - deyə çinli diplomat vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, Pekin rəqabət yox, əməkdaşlıq axtarır.

    Nazir Çin-Macarıstan hərtərəfli strateji tərəfdaşlığının qarşılıqlı faydaya əsaslandığını, bərabər təbiətli olduğunu və yeni tipli beynəlxalq münasibətlərin nümunəsi olduğunu vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, Çin şirkətləri Macarıstanın iqtisadi inkişafına töhfə verir və Çin hakimiyyəti ölkənin dost siyasətini yüksək qiymətləndirir, Budapeştin qanuni hüquq və maraqlarının qorunması baxımından dəstəyini davam etdirməyə hazırdır.

    Çin xarici işlər naziri daxili bazarı açmaq, Macarıstanla süni intellekt, rəqəmsal iqtisadiyyat və yeni enerji mənbələri kimi sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək öhdəliyini təsdiqləyib. Nazir Macarıstan vətəndaşlarını Çin haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün vizasız səyahət imkanlarından fəal şəkildə istifadə etməyə dəvət edib.

    Vurğulanıb ki, Siyarto beynəlxalq vəziyyətdəki dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, Pekinlə dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinə sadiq olduğunu bir daha təsdiqləyib. O, qeyd edib ki, son illərdə Macarıstana Çin investisiyaları rekord səviyyələrə çatıb və bu da innovasiya və iqtisadi artıma təkan verib.

    Macarıstanlı diplomat həmçinin Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpinin qlobal idarəetmə sahəsindəki təşəbbüslərini dəstəklədiyini və BMT kimi çoxtərəfli formatlarda daha sıx əlaqələndirməyə hazır olduğunu bildirib.

    Çin Budapeşt Macarıstan Avropa İttifaqı
    Главы МИД Китая и Венгрии обсудили экономические проекты и Украину

    Son xəbərlər

    08:44

    Qırğızıstan parlamentinin spikeri istefa verib

    Digər ölkələr
    08:30

    Çin və Macarıstanın XİN rəhbərləri iqtisadi layihələri və Ukraynanı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    08:17

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    07:55

    Pentaqonun icazəsi şəhərin hava məkanının bağlanmasına səbəb olub

    Digər ölkələr
    07:11

    Pezeşkian: İran müfəttişlərin nüvə obyektlərinə daxil olmasına icazə verməyə hazırdır

    Region
    06:55

    Buenos-Ayresdə keçirilən etiraz aksiyalarda on dörd nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    06:22

    ABŞ və Çin razılaşdırılmış ticarət müqaviləsinin müddətini uzatmağa hazırdırlar

    Digər ölkələr
    05:41

    Nümayəndələr Palatası Trampın Kanadaya tətbiq etdiyi tariflərə qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    05:17

    Avropol saxta 1,2 milyard avro ələ keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti