Зуев: Контртеррористическое управление ООН укрепит партнерство с Азербайджаном

Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций (ООН) рассчитывает на укрепление партнерства с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности заместителя генсека ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По его словам, одним из направлений работы управления является помощь государствам в защите религиозных и культурных объектов от террористических атак.

"Нападения на такие символически значимые места рассчитаны на воздействие далеко за пределами непосредственно затронутых общин. Они усиливают страх и разобщенность в обществах и даже за пределами государственных границ. Поэтому защита этих объектов имеет решающее значение для сохранения стремления и возможности жить вместе в мире", - подчеркнул Зуев.

Он отметил, что эта работа особенно актуальна для Азербайджана, который придает большое значение религиозному наследию и межконфессиональному диалогу.

Зуев также обратил внимание на использование цифровых платформ террористическими группировками для пропаганды, вербовки, финансирования и оперативных целей. По его словам, игровые платформы и связанные с ними сервисы объединяют людей разных национальностей и убеждений, однако одновременно могут подвергать пользователей манипуляциям и воздействию насильственных экстремистских нарративов.

Он сообщил, что в рамках Глобальной программы по предупреждению насильственного экстремизма и противодействию ему управление намерено инвестировать в исследования и практические меры по противодействию этим угрозам на цифровых платформах.

"Наша задача - понять эти онлайн-сообщества и работать вместе с ними, чтобы профилактика вызывала доверие и была эффективной. Молодежь должна участвовать в разработке ответных мер наряду с исследователями, технологическими компаниями и гражданским обществом", - заявил представитель ООН.