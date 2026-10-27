Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Зуев: Контртеррористическое управление ООН укрепит партнерство с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 11:28
    Зуев: Контртеррористическое управление ООН укрепит партнерство с Азербайджаном

    Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций (ООН) рассчитывает на укрепление партнерства с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности заместителя генсека ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    По его словам, одним из направлений работы управления является помощь государствам в защите религиозных и культурных объектов от террористических атак.

    "Нападения на такие символически значимые места рассчитаны на воздействие далеко за пределами непосредственно затронутых общин. Они усиливают страх и разобщенность в обществах и даже за пределами государственных границ. Поэтому защита этих объектов имеет решающее значение для сохранения стремления и возможности жить вместе в мире", - подчеркнул Зуев.

    Он отметил, что эта работа особенно актуальна для Азербайджана, который придает большое значение религиозному наследию и межконфессиональному диалогу.

    Зуев также обратил внимание на использование цифровых платформ террористическими группировками для пропаганды, вербовки, финансирования и оперативных целей. По его словам, игровые платформы и связанные с ними сервисы объединяют людей разных национальностей и убеждений, однако одновременно могут подвергать пользователей манипуляциям и воздействию насильственных экстремистских нарративов.

    Он сообщил, что в рамках Глобальной программы по предупреждению насильственного экстремизма и противодействию ему управление намерено инвестировать в исследования и практические меры по противодействию этим угрозам на цифровых платформах.

    "Наша задача - понять эти онлайн-сообщества и работать вместе с ними, чтобы профилактика вызывала доверие и была эффективной. Молодежь должна участвовать в разработке ответных мер наряду с исследователями, технологическими компаниями и гражданским обществом", - заявил представитель ООН.

    Александр Зуев Борьба с терроризмом VII Всемирный форум межкультурного диалога Организация Объединённых Наций (ООН)
    Zuyev: BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsi Azərbaycanla tərəfdaşlığı gücləndirməyə ümid edir
    Zuev: UN сounter-terrorism office seeks to strengthen partnership with Azerbaijan
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    12:12
    Агрономы, садоводы и ветеринары из-за рубежа смогут получить долгосрочное разрешение на проживание в Азербайджане
    Милли Меджлис
    12:12
    В казахстанском Алатау построят два небоскреба за $800 млн
    Это интересно
    12:11
    В Азербайджане за 9 мес. средняя ставка по автокредитам составила 14%
    Финансы
    11:51
    В Азербайджане рост числа платежных карт на фоне лимитов на Card to Card ускорился вдвое
    Финансы
    11:45
    ММ утвердил поправки о направлении долговых требований на ценные бумаги
    Милли Меджлис
    11:44
    В Сингапуре назвали новый сорт орхидеи в честь канцлера Германии
    Это интересно
    11:37
    Грузия депортировала 98 иностранцев, включая граждан Азербайджана
    В регионе
    11:31
    Азербайджан поддерживает кандидатуру госминистра ОАЭ на пост генсека ООН
    Внешняя политика
    11:28
    Зуев: Контртеррористическое управление ООН укрепит партнерство с Азербайджаном
    Внешняя политика
    Лента новостей