Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Генсек ОИС: Азербайджанская модель сосуществования - превосходный пример

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 11:16
    Генсек ОИС: Азербайджанская модель сосуществования - превосходный пример

    Азербайджанская модель сосуществования различных религий и народов является превосходным примером, так как достижение прочного мира невозможно без религиозной терпимости и взаимного уважения.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Исмаил ульд Шейх Ахмед, выступая на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    Генеральный секретарь ОИС выразил признательность президенту Азербайджана за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия.

    По его словам, тема "Наведение мостов в разделенном мире" чрезвычайно актуальна и важна и будет способствовать укреплению мира во всем мире. Он поблагодарил Азербайджан за усилия и работу, проводимую в этом направлении.

    "Бакинский форум объединяет представителей разных стран мира. Мы прилагаем и продолжим прилагать все усилия для обеспечения мира и стабильности", - сказал Исмаил ульд Шейх Ахмед.

    Он подчеркнул, что вопросы исламофобии и сосуществования религий имеют первостепенное значение, а для обеспечения мирного сосуществования необходимо мобилизовать все имеющиеся усилия.

    "Азербайджанская модель сосуществования является превосходным примером. Без мирного сосуществования и религиозной терпимости невозможно двигаться дальше", - заявил генеральный секретарь ОИС.

    Говоря о наведении мостов в разделенном мире, Исмаил ульд Шейх Ахмед заявил, что каждый должен стремиться выполнять взятые на себя обязательства. По его словам, ОИС придает большое значение межкультурному и межрелигиозному диалогу и продолжит прилагать усилия во имя общих интересов.

    "Одно из наших стремлений заключается в том, чтобы народы уважали друг друга и жили вместе в атмосфере взаимного уважения", - сказал он.

    В завершение Исмаил ульд Шейх Ахмед от имени ОИС выразил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву признательность за усилия и вклад в развитие межкультурного и межрелигиозного диалога.

    Ильхам Алиев Исмаил ульд Шейх Ахмед Организация исламского сотрудничества (ОИС) VII Всемирный форум межкультурного диалога
    İƏT Baş katibi: Dinlərin və xalqların birgə yaşayışının Azərbaycan modeli çox yaxşı nümunədir
    OIC Secretary General hails Azerbaijan's coexistence model as excellent example
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