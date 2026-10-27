Генсек ОИС: Азербайджанская модель сосуществования - превосходный пример

Азербайджанская модель сосуществования различных религий и народов является превосходным примером, так как достижение прочного мира невозможно без религиозной терпимости и взаимного уважения.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Исмаил ульд Шейх Ахмед, выступая на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Генеральный секретарь ОИС выразил признательность президенту Азербайджана за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия.

По его словам, тема "Наведение мостов в разделенном мире" чрезвычайно актуальна и важна и будет способствовать укреплению мира во всем мире. Он поблагодарил Азербайджан за усилия и работу, проводимую в этом направлении.

"Бакинский форум объединяет представителей разных стран мира. Мы прилагаем и продолжим прилагать все усилия для обеспечения мира и стабильности", - сказал Исмаил ульд Шейх Ахмед.

Он подчеркнул, что вопросы исламофобии и сосуществования религий имеют первостепенное значение, а для обеспечения мирного сосуществования необходимо мобилизовать все имеющиеся усилия.

"Азербайджанская модель сосуществования является превосходным примером. Без мирного сосуществования и религиозной терпимости невозможно двигаться дальше", - заявил генеральный секретарь ОИС.

Говоря о наведении мостов в разделенном мире, Исмаил ульд Шейх Ахмед заявил, что каждый должен стремиться выполнять взятые на себя обязательства. По его словам, ОИС придает большое значение межкультурному и межрелигиозному диалогу и продолжит прилагать усилия во имя общих интересов.

"Одно из наших стремлений заключается в том, чтобы народы уважали друг друга и жили вместе в атмосфере взаимного уважения", - сказал он.

В завершение Исмаил ульд Шейх Ахмед от имени ОИС выразил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву признательность за усилия и вклад в развитие межкультурного и межрелигиозного диалога.