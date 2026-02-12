BMT-nin Baş katibi Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti ilə görüşüb
BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin (ŞKTC) Prezidenti Tufan Erhürmanla görüşüb.
"Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, görüş BMT-nin Nyu-Yorkdakı qərargah binasında baş tutub.
Görüş zamanı tərəflər Kipr məsələsi ilə bağlı prosesin gələcək istiqamətlərini müzakirə ediblər.
