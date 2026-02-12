İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 03:00
    BMT-nin Baş katibi Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti ilə görüşüb

    BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin (ŞKTC) Prezidenti Tufan Erhürmanla görüşüb.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, görüş BMT-nin Nyu-Yorkdakı qərargah binasında baş tutub.

    Görüş zamanı tərəflər Kipr məsələsi ilə bağlı prosesin gələcək istiqamətlərini müzakirə ediblər.

    Генеральный секретарь ООН встретился с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра

