    Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı rəqibləri müəyyənləşib

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 21:20
    Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı rəqibləri müəyyənləşib

    Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı rəqibləri bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, Belçikanın paytaxtı Brüsseldə keçirilən püşkatmanın nəticəsinə görə, yığma D Liqasının 2-ci qrupunda Litva və Lixtenşteyn ilə mübarizə aparacaq.

    Qeyd edək ki, UEFA Millətlər Liqasında yeni mövsümə sentyabrın 24-də start veriləcək. Qrupun son matçları noyabrda baş tutacaqsa, turnirin final mərhələsi 2027-ci ilin iyununda gerçəkləşəcək.

    Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА

