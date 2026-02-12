Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı rəqibləri müəyyənləşib
Futbol
- 12 fevral, 2026
- 21:20
Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı rəqibləri bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, Belçikanın paytaxtı Brüsseldə keçirilən püşkatmanın nəticəsinə görə, yığma D Liqasının 2-ci qrupunda Litva və Lixtenşteyn ilə mübarizə aparacaq.
Qeyd edək ki, UEFA Millətlər Liqasında yeni mövsümə sentyabrın 24-də start veriləcək. Qrupun son matçları noyabrda baş tutacaqsa, turnirin final mərhələsi 2027-ci ilin iyununda gerçəkləşəcək.
