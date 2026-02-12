Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 12 февраля, 2026
    • 21:33
    Определились соперники сборной Азербайджана по футболу в Лиге наций УЕФА.

    Как сообщает Report, по итогам жеребьевки, проходящей в столице Бельгии Брюсселе, конкуренцию азербайджанской сборной во 2-й группе Лиги D составят Литва и Лихтенштейн.

    Отметим, что новый сезон Лиги наций УЕФА стартует 24 сентября. Последние матчи группового этапа состоятся в ноябре, а финальная стадия турнира пройдет в июне 2027 года.

