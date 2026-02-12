Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА

Определились соперники сборной Азербайджана по футболу в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает Report, по итогам жеребьевки, проходящей в столице Бельгии Брюсселе, конкуренцию азербайджанской сборной во 2-й группе Лиги D составят Литва и Лихтенштейн.

Отметим, что новый сезон Лиги наций УЕФА стартует 24 сентября. Последние матчи группового этапа состоятся в ноябре, а финальная стадия турнира пройдет в июне 2027 года.