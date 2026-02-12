İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşçilərin mübarizəsində ilk qaliblər müəyyənləşib

    Fərdi
    • 12 fevral, 2026
    • 21:12
    Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşçilərin mübarizəsində ilk qaliblər müəyyənləşib

    Gəncədə keçirilən güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı sona yaxınlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın dördüncü günündə sərbəst güləşdə 45, 51, 60, 71 və 92 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

    45 kq

    1. Tunar Həsənov (Gəncə, AHİTA)

    2. Sərxan Musayev (Qax, ROİL)

    3. İbrahim Nazarov (ROİL, "Neftçi"), Süleyman Şirinov (Gimnaziya)

    51 kq

    1. İbrahim Həsənov (Gəncə, "Mywrestling")

    2. Əkbər Əsgərov (Abşeron, "Neftçi")

    3. Musa Tağıyev (Gəncə, Təhsil-1), Hüseyn Mehrabov (Astara)

    60 kq

    1. Vahid Məmmədov (Mywrestling)

    2. Ruhid İspərov (Lənkəran)

    3. Elcan Həsənov (Gimnaziya), Xəzər Səfərli (Siyəzən)

    71 kq

    1. Tunar Quliyev (Gəncə, "Neftçi")

    2. Həsən Həsənov (Neftçi)

    3. Müslim Buşdiyev (Zaqatala), Ruslan Vəliyev (ROİL)

    92 kq

    1. Elgün Kərimli (Lənkəran)

    2. Fərid İsmayılov ("Neftçi", Təhsil)

    3. Sabir Məmmədzadə (Təhsil), Möhlət Qasımov (Gimnaziya, Cəlilabad)

    güləş Azərbaycan çempionatı qaliblər mükafatçılar Gəncə İdman Sarayı

    Son xəbərlər

    21:55

    UEFA Millətlər Liqasının püşkü atılıb, Türkiyə çətin qrupa düşüb

    Futbol
    21:51

    Tramp: Neftdən əldə olunan gəlirlərin Venesuela xalqına yardımı toxunacaq

    Digər ölkələr
    21:39
    Foto

    Keniyadakı diplomatik korpus nümayəndələri WUF13-ə hazırlıq barədə məlumatlandırılıb

    Xarici siyasət
    21:20

    Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı rəqibləri müəyyənləşib

    Futbol
    21:20

    ABŞ Minneapolisdə qanunsuz miqrantlarla sərt mübarizəni dayandırır

    Digər ölkələr
    21:12
    Foto

    Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşçilərin mübarizəsində ilk qaliblər müəyyənləşib

    Fərdi
    21:03

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII tura start verilib

    Komanda
    21:03

    Bərdədə baş verən ağır qəzada bir nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    21:00

    SOCAR keçən il 2 milyon tondan çox neft-kimya məhsulları ixrac edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti