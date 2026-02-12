Azərbaycan Basketbol Liqasının XVII turunda "Naxçıvan" qələbə qazanıb
- 12 fevral, 2026
- 20:50
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Naxçıvan" "Sumqayıt"ın qonağı olub.
Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan matç "Naxçıvan"ın 110:107 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, tura fevralın 14-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Sərhədçi" səfərdə "Lənkəran"ı məğlub edib - 83:69.
