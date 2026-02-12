İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Azərbaycan Basketbol Liqasının XVII turunda "Naxçıvan" qələbə qazanıb

    Komanda
    • 12 fevral, 2026
    • 20:50
    Azərbaycan Basketbol Liqasının XVII turunda Naxçıvan qələbə qazanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Naxçıvan" "Sumqayıt"ın qonağı olub.

    Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan matç "Naxçıvan"ın 110:107 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, tura fevralın 14-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Sərhədçi" səfərdə "Lənkəran"ı məğlub edib - 83:69.

    Azərbaycan Basketbol Liqası XVII tur "Naxçıvan" basketbol klubu Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksi

