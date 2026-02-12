Генеральный секретарь ООН встретился с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра
Другие страны
- 12 февраля, 2026
- 03:27
Генеральный секретарь Организация Объединённых Наций Антониу Гутерриш провел встречу с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Туфаном Эрхюрманом.
Как сообщает американское бюро агентства Report, встреча состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
В ходе переговоров стороны обсудили возможные направления дальнейшего процесса по кипрскому вопросу.
