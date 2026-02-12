Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Генеральный секретарь ООН встретился с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра

    • 12 февраля, 2026
    • 03:27
    Генеральный секретарь ООН встретился с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра

    Генеральный секретарь Организация Объединённых Наций Антониу Гутерриш провел встречу с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Туфаном Эрхюрманом.

    Как сообщает американское бюро агентства Report, встреча состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    В ходе переговоров стороны обсудили возможные направления дальнейшего процесса по кипрскому вопросу.

    BMT-nin Baş katibi Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti ilə görüşüb
