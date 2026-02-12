Генеральный секретарь ООН встретился с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Другие страны

TN: В Буэнос-Айресе во время протестов задержаны 14 человек Другие страны

США готовят возможную продажу Индии новых вооружений Другие страны

Мамдани призывает повысить налоги для состоятельных жителей Нью-Йорка Другие страны

Более 5 тысяч боевиков ИГИЛ переданы Ираку Другие страны

Бессент: США стягивают дополнительные военные силы к Ирану Другие страны

Уолтц: США продолжат оказывать давление на ООН с целью проведения реформ Другие страны

В Аргентине на многотысячной акции произошли столкновения полиции и протестующих Другие страны