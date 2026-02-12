İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ qoşunları Suriyadakı Ət-Tanf hərbi bazasını tərk edib

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 03:45
    ABŞ qoşunları Suriyadakı Ət-Tanf hərbi bazasını tərk edib

    ABŞ qoşunları Suriyanın şərqindəki Ət-Tanf hərbi bazasını boşaldıb və orada yerləşən qoşunları İordaniyaya köçürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" və "AFP" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, amerikalılar son iki həftə ərzində hərbi texnikanı çıxarıblar və hazırda Suriya hərbi bölmələri həmin hərbi bazada yerləşdirilir.

    Ət-Tanf hava bazası Suriya, İordaniya və İraq sərhədlərinin kəsişməsində yerləşir. O, 2016-cı ildə İŞİD yaraqlıları ilə mübarizə aparmaq üçün yaradılıb.

    Bazada ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi Beynəlxalq Koalisiya qüvvələri Suriya müxalifətinə təlim keçib.

    ABŞ Suriya

    Son xəbərlər

    03:45

    ABŞ qoşunları Suriyadakı Ət-Tanf hərbi bazasını tərk edib

    Digər ölkələr
    03:11

    ABŞ Hindistana yeni silah satmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:00

    BMT-nin Baş katibi Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    02:31

    Nyu-Yorkun meri varlı sakinlər üçün vergilərin artırılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    02:12

    Belqrad-Priştina dialoqu üzrə xüsusi nümayəndənin mandatı uzadılıb

    Digər ölkələr
    01:37

    Suriyadakı 5 mindən çox İŞİD-çi İraqa təhvil verilib

    Digər ölkələr
    01:12
    Foto
    Video

    Şərurda avtomobil "TIR"la toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    01:06

    ABŞ İran yaxınlığında əlavə hərbi qüvvələr toplayır

    Digər ölkələr
    00:33

    ABŞ islahatlar həyata keçirməsi üçün BMT-yə təzyiq göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti