Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Американские войска оставили базу Эт-Танф на востоке Сирии

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 04:13
    Американские войска оставили базу Эт-Танф на востоке Сирии

    Американские войска эвакуировали военную базу Эт-Танф на востоке Сирии и перебросили дислоцированных там военнослужащих в Иорданию.

    Как передает Report, об этом сообщают Reuters и AFP со ссылкой на источники.

    Собеседник французского агентства сообщил, что на их место американских военнослужащих направляются сирийские воинские подразделения. По словам другого собеседника AFP, американцы вывозили военное оборудование в течение последних двух недель.

    База Эт-Танф расположена на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака. Она была создана в 2016 году для борьбы с боевиками "Исламского государства".

    На базе был организован тренировочный центр, на которой военные силы Международной коалиции во главе с США тренировали и оснащали сирийскую вооруженную оппозицию.

    Напомним, что летом прошлого года посол Вашингтона в Анкаре и спецпосланник по Сирии Томас Баррак заявлял, что США сокращают военное присутствие в Сирии. Он говорил, что американские власти планируют сохранить в стране только одну из восьми военных баз.

    Эт-Танф США Сирия Ирак Иордания
    ABŞ qoşunları Suriyadakı Ət-Tanf hərbi bazasını tərk edib
    Ты - Король

    Последние новости

    04:50

    Украина получит "недорогие" гиперзвуковые ракеты, уже прошли успешные испытания

    Другие страны
    04:23

    Пакистан представил новую баллистическую ракету

    Армия
    04:13

    Американские войска оставили базу Эт-Танф на востоке Сирии

    Другие страны
    03:39

    Мандат специального представителя по диалогу Белград–Приштина продлен

    Другие страны
    03:27

    Генеральный секретарь ООН встретился с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра

    Другие страны
    03:09

    TN: В Буэнос-Айресе во время протестов задержаны 14 человек

    Другие страны
    02:36

    США готовят возможную продажу Индии новых вооружений

    Другие страны
    02:12

    Мамдани призывает повысить налоги для состоятельных жителей Нью-Йорка

    Другие страны
    01:39

    Более 5 тысяч боевиков ИГИЛ переданы Ираку

    Другие страны
    Лента новостей