Американские войска оставили базу Эт-Танф на востоке Сирии

Американские войска эвакуировали военную базу Эт-Танф на востоке Сирии и перебросили дислоцированных там военнослужащих в Иорданию.

Как передает Report, об этом сообщают Reuters и AFP со ссылкой на источники.

Собеседник французского агентства сообщил, что на их место американских военнослужащих направляются сирийские воинские подразделения. По словам другого собеседника AFP, американцы вывозили военное оборудование в течение последних двух недель.

База Эт-Танф расположена на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака. Она была создана в 2016 году для борьбы с боевиками "Исламского государства".

На базе был организован тренировочный центр, на которой военные силы Международной коалиции во главе с США тренировали и оснащали сирийскую вооруженную оппозицию.

Напомним, что летом прошлого года посол Вашингтона в Анкаре и спецпосланник по Сирии Томас Баррак заявлял, что США сокращают военное присутствие в Сирии. Он говорил, что американские власти планируют сохранить в стране только одну из восьми военных баз.