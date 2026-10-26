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    В Азербайджане ремонтируют дорогу Хёкмели — Гобу — Гюздек

    Инфраструктура
    • 26 октября, 2026
    • 10:52
    В Азербайджане ремонтируют дорогу Хёкмели — Гобу — Гюздек

    На 4-м километре автомобильной дороги Хёкмели - Гобу - Гюздек в Абшеронском районе проводятся ремонтно-восстановительные работы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), на данный момент с использованием спецтехники ведутся земляные работы, выемка и выравнивание дорожного полотна.

    Для повышения устойчивости покрытия и предотвращения скопления воды предусмотрено обустройство дренажной системы с водоотводными трубами и ливневыми решетками. Это позволит снизить риск преждевременного разрушения дороги и повысить безопасность движения.

    Работы планируется завершить в кратчайшие сроки, после чего движение по дороге будет восстановлено.

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Ремонтные работы на дорогах
    AAYDA: Hökməli–Qobu–Güzdək avtomobil yolunda təmir-bərpa işləri aparılır
    44 filmi
    44 filmi

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