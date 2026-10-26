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    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по страховым выплатам (январь- сентябрь, 2026)

    Финансы
    • 26 октября, 2026
    • 11:19
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по страховым выплатам (январь- сентябрь, 2026)

    Report на основании данных Центрального банка Азербайджана публикует рэнкинг страховых компаний, осуществляющих деятельность на территории страны, по объему привлеченных страховых взносов за период январь-сентябрь 2026 года:

    Страховые компании

    Страховые выплаты

    (в млн манатах)

    Годовая динамика

    1

    PASHA Life Insurance

    548,526

    28,4%

    2

    PASHA Insurance

    130,899

    27,1%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    87,753

    84,7%

    4

    Ateshgah Insurance

    31,995

    8,6%

    5

    Gala Insurance

    17,999

    -7,2%

    6

    Azerbaijan Industry Insurance

    14,044

    55,9%

    7

    Mega Insurance

    12,514

    5,7%

    8

    A-Group Insurance

    9,714

    17,8%

    9

    Xalq Insurance

    7,835

    2,6%

    10

    Mega Life Insurance

    7,058

    83,3%

    11

    Gala Life Insurance

    3,811

    76,4%

    12

    Xalq Life Insurance

    3,563

    -12,6%

    13

    Atainsurance

    3,262

    -20,5%

    14

    Agro Insurance

    1,894

    -61,9%

    15

    Azinsurance

    1,451

    6,4%

    16

    Silkway Insurance

    0,402

    82,9%

    Всего

    882,723

    29,1%
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
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