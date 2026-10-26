Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по страховым выплатам (январь- сентябрь, 2026)
- 26 октября, 2026
- 11:19
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Report на основании данных Центрального банка Азербайджана публикует рэнкинг страховых компаний, осуществляющих деятельность на территории страны, по объему привлеченных страховых взносов за период январь-сентябрь 2026 года:
|
№
|
Страховые компании
|
Страховые выплаты
(в млн манатах)
|
Годовая динамика
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
548,526
|
28,4%
|
2
|
PASHA Insurance
|
130,899
|
27,1%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
87,753
|
84,7%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
31,995
|
8,6%
|
5
|
Gala Insurance
|
17,999
|
-7,2%
|
6
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
14,044
|
55,9%
|
7
|
Mega Insurance
|
12,514
|
5,7%
|
8
|
A-Group Insurance
|
9,714
|
17,8%
|
9
|
Xalq Insurance
|
7,835
|
2,6%
|
10
|
Mega Life Insurance
|
7,058
|
83,3%
|
11
|
Gala Life Insurance
|
3,811
|
76,4%
|
12
|
Xalq Life Insurance
|
3,563
|
-12,6%
|
13
|
Atainsurance
|
3,262
|
-20,5%
|
14
|
Agro Insurance
|
1,894
|
-61,9%
|
15
|
Azinsurance
|
1,451
|
6,4%
|
16
|
Silkway Insurance
|
0,402
|
82,9%
|
Всего
|
882,723
|
29,1%