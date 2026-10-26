Умарали Рахмоналиев: "Сабах" нацелен на успех в ЛЧ и Премьер-лиге Азербайджана

Футбольный клуб "Сабах" намерен добиться высоких результатов как в Лиге чемпионов УЕФА, так и в Премьер-лиге Азербайджана.

Об этом Report заявил полузащитник бакинской команды Умарали Рахмоналиев.

23-летний футболист отметил, что команда должна привыкнуть играть в плотном графике.

"Гостевой матч с "Викингом" в Лиге чемпионов будет сложным (4 ноября - ред.). Перед выездом в Норвегию мы сыграем на выезде с "Туран Товуз". Но, думаю, к этому нужно привыкать, потому что мы будем бороться за хороший результат и в еврокубке, и в чемпионате", - сказал Рахмоналиев.

Узбекский игрок также отметил, что атмосфера на стадионе накануне во время матча с "Карабахом" в IX туре чемпионата Азербайджана, была отличной.

"Получился весьма захватывающий матч, зрители тоже остались довольны. Мы приложили максимум усилий для победы, однако дело завершилось ничейным исходом (0:0 - ред.). Нам не удалось реализовать свои шансы", - отметил он.

По мнению футболиста, нынешний сезон Премьер-лиги более интересный. "Каждая команда ведет хорошую борьбу. Это хорошо и для болельщиков. Борьба будет продолжаться до конца. Кто будет сильнее, тот и станет чемпионом", - заключил Рахмоналиев.