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    Умарали Рахмоналиев: "Сабах" нацелен на успех в ЛЧ и Премьер-лиге Азербайджана

    Футбол
    • 26 октября, 2026
    • 10:52
    Умарали Рахмоналиев: Сабах нацелен на успех в ЛЧ и Премьер-лиге Азербайджана

    Футбольный клуб "Сабах" намерен добиться высоких результатов как в Лиге чемпионов УЕФА, так и в Премьер-лиге Азербайджана.

    Об этом Report заявил полузащитник бакинской команды Умарали Рахмоналиев.

    23-летний футболист отметил, что команда должна привыкнуть играть в плотном графике.

    "Гостевой матч с "Викингом" в Лиге чемпионов будет сложным (4 ноября - ред.). Перед выездом в Норвегию мы сыграем на выезде с "Туран Товуз". Но, думаю, к этому нужно привыкать, потому что мы будем бороться за хороший результат и в еврокубке, и в чемпионате", - сказал Рахмоналиев.

    Узбекский игрок также отметил, что атмосфера на стадионе накануне во время матча с "Карабахом" в IX туре чемпионата Азербайджана, была отличной.

    "Получился весьма захватывающий матч, зрители тоже остались довольны. Мы приложили максимум усилий для победы, однако дело завершилось ничейным исходом (0:0 - ред.). Нам не удалось реализовать свои шансы", - отметил он.

    По мнению футболиста, нынешний сезон Премьер-лиги более интересный. "Каждая команда ведет хорошую борьбу. Это хорошо и для болельщиков. Борьба будет продолжаться до конца. Кто будет сильнее, тот и станет чемпионом", - заключил Рахмоналиев.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карабах Лига чемпионов УЕФА Премьер-лига Азербайджана ФК Сабах
    Umarali Raxmonaliyev: "Çempionlar Liqasında və Premyer Liqada yaxşı nəticə üçün mübarizə aparacağıq"
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