Посол: Торговый представитель Нидерландов может посетить Азербайджан в 2027 году

Торговый посол Нидерландов Марк Хасселар (Marc Hasselaar) планирует посетить Азербайджан в первой половине 2027 года.

Об этом в интервью Report заявила посол Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг.

По словам посла, в настоящее время Нидерланды обсуждают с азербайджанской стороной наиболее эффективные шаги для развития сотрудничества во многих сферах.

"Рассматривается возможность визита торгового посла Нидерландов Марка Хасселара (Marc Hasselaar) в Баку в первой половине 2027 года. Возможно, его визит будет приурочен к одному из крупных мероприятий в Азербайджане, например к выставке Caspian Agro, в которой Нидерланды традиционно принимают участие. Вместе с тем мы готовы рассмотреть и другие возможности. Мы также рассчитываем вновь организовать павильон Нидерландов на Caspian Agro - возможно, даже более масштабный, чем в прошлом году. В любом случае, я уверена, что в выставке примет участие представительная делегация нидерландских компаний", - сказала она.

Мариан де Йонг напомнила, что в мае этого года в Гааге была создана Нидерландско-Азербайджанская торговая палата, потенциал которой нидерландская сторона заинтересована использовать для развития двусторонних торгово-экономических связей.

"Мы хотели бы активнее задействовать недавно созданную Нидерландско-Азербайджанскую торговую палату. Она была запущена в мае этого года в Гааге. Мы намерены предоставить ей возможности для работы в Баку и более активного участия в двустороннем сотрудничестве. Уверены, что это поможет укрепить отношения между нашими странами и добиться конкретных результатов", - добавила посол.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.