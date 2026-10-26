Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Посол: Торговый представитель Нидерландов может посетить Азербайджан в 2027 году

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 11:01
    Посол: Торговый представитель Нидерландов может посетить Азербайджан в 2027 году

    Торговый посол Нидерландов Марк Хасселар (Marc Hasselaar) планирует посетить Азербайджан в первой половине 2027 года.

    Об этом в интервью Report заявила посол Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг.

    По словам посла, в настоящее время Нидерланды обсуждают с азербайджанской стороной наиболее эффективные шаги для развития сотрудничества во многих сферах.

    "Рассматривается возможность визита торгового посла Нидерландов Марка Хасселара (Marc Hasselaar) в Баку в первой половине 2027 года. Возможно, его визит будет приурочен к одному из крупных мероприятий в Азербайджане, например к выставке Caspian Agro, в которой Нидерланды традиционно принимают участие. Вместе с тем мы готовы рассмотреть и другие возможности. Мы также рассчитываем вновь организовать павильон Нидерландов на Caspian Agro - возможно, даже более масштабный, чем в прошлом году. В любом случае, я уверена, что в выставке примет участие представительная делегация нидерландских компаний", - сказала она.

    Мариан де Йонг напомнила, что в мае этого года в Гааге была создана Нидерландско-Азербайджанская торговая палата, потенциал которой нидерландская сторона заинтересована использовать для развития двусторонних торгово-экономических связей.

    "Мы хотели бы активнее задействовать недавно созданную Нидерландско-Азербайджанскую торговую палату. Она была запущена в мае этого года в Гааге. Мы намерены предоставить ей возможности для работы в Баку и более активного участия в двустороннем сотрудничестве. Уверены, что это поможет укрепить отношения между нашими странами и добиться конкретных результатов", - добавила посол.

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Мариан Де Йонг Марк Хасселар Азербайджано-нидерландские отношения Caspian Agro Week
    Səfir: Niderlandın ticarət elçisi 2027-ci ildə Azərbaycana səfər edə bilər
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    11:33
    Премьер Молдовы прибыл в Украину
    Другие страны
    11:32
    Джейхун Байрамов и Том Берендсен проводят встречу один на один
    Внешняя политика
    11:28
    Ильхам Алиев поздравил президента Австрии
    Внешняя политика
    11:26
    Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 8%
    Финансы
    11:23
    В Бакинском метрополитене завершилась предварительная миссия по проекту декарбонизации
    Инфраструктура
    11:23
    В Нахчыване регистрация недвижимости выросла на 20,4%
    Инфраструктура
    11:19
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по страховым выплатам (январь- сентябрь, 2026)
    Финансы
    11:19
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых взносов (январь-сентябрь, 2026)
    Финансы
    11:17
    Минобразования: Заявление иранского министра — попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана
    Наука и образование
    Лента новостей