İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Nyu-Yorkun meri varlı sakinlər üçün vergilərin artırılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 02:31
    Nyu-Yorkun meri varlı sakinlər üçün vergilərin artırılmasını təklif edib

    Nyu-York şəhərinin meri Zöhran Mamdani seçki kampaniyası zamanı irəli sürdüyü təklifləri - ildə 1 milyon dollardan çox qazanan şəhər sakinləri üçün vergilərin iki faiz bəndi artırılmasını, eləcə də ştatın korporativ vergi dərəcəsinin yüksəldilməsini tələb edib.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə mer Nyu-York Ştat Senatının 2026-cı il büdcəsi ilə bağlı büdcə dinləmələrində çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, şəhər büdcəsinin kəsiri xidmətləri azaltmadan, yenilənmiş gəlir və bonus hesablamaları nəzərə alınmadan və cari ilin ehtiyatlarından istifadə edilmədən sərt qənaət siyasəti sayəsində 12 milyard dollardan 7 milyard dollara endirilib.

    Mer bildirib ki, büdcə boşluğunun azalmasına baxmayaraq, Nyu-York şəhəri hələ də təhlükənin kənarındadır: "Mən inanıram ki, ən varlı vətəndaşlar və ən gəlirli korporasiyalar hər kəsin layiqli həyat sürməsi üçün bir az daha çox töhfə verməlidirlər. Buna görə də korporativ vergini artırmaqla yanaşı, ən varlı nyu-yorklular üçün gəlir vergisinin 2% artırılmasını təklif edirəm. Verginin iki faiz bəndi artırılması şəhərin büdcə kəsirinin demək olar ki, yarısını ödəyəcək".

    Nyu-York mer vergi
    Мамдани призывает повысить налоги для состоятельных жителей Нью-Йорка

    Son xəbərlər

    03:45

    ABŞ qoşunları Suriyadakı Ət-Tanf hərbi bazasını tərk edib

    Digər ölkələr
    03:11

    ABŞ Hindistana yeni silah satmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:00

    BMT-nin Baş katibi Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    02:31

    Nyu-Yorkun meri varlı sakinlər üçün vergilərin artırılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    02:12

    Belqrad-Priştina dialoqu üzrə xüsusi nümayəndənin mandatı uzadılıb

    Digər ölkələr
    01:37

    Suriyadakı 5 mindən çox İŞİD-çi İraqa təhvil verilib

    Digər ölkələr
    01:12
    Foto
    Video

    Şərurda avtomobil "TIR"la toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    01:06

    ABŞ İran yaxınlığında əlavə hərbi qüvvələr toplayır

    Digər ölkələr
    00:33

    ABŞ islahatlar həyata keçirməsi üçün BMT-yə təzyiq göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti