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    Nihal Saad: Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində mühüm rol oynayır

    Digər
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:25
    Nihal Saad: Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində mühüm rol oynayır

    Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi və Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilməsində BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının mühüm tərəfdaşıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının direktoru Nihal Saad VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu il forum 15 illiyini qeyd edir. Saad vurğulayıb ki, güclənən qlobal parçalanma fonunda bu gün mədəniyyətlərarası dialoqa ehtiyac 15 il əvvəlkindən daha kəskin xarakter alıb.

    Forumun tədbirlərindən biri "Dinlərin dialoqu - ortaq gələcəyə aparan yol xəritəsi" mövzusunda plenar iclas olacaq. İştirakçılar sülhün möhkəmləndirilməsində, barışıqda və sosial həmrəylikdə dini icmaların rolunu, eləcə də dini dözümsüzlüyə qarşı mübarizəni müzakirə edəcəklər.

    Forum ərəfəsində BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı Qubada Beynəlxalq Gənclər Forumu təşkil edib. Tədbirdə Azərbaycan da daxil olmaqla, 44 ölkədən 100-dən çox gənc iştirak edib.

    Nihal Saad Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Нихал Саад: Азербайджан играет важную роль в продвижении межкультурного диалога
    Nihal Saad: Azerbaijan plays important role in promoting intercultural dialogue
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