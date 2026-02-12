Мамдани призывает повысить налоги для состоятельных жителей Нью-Йорка

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани призвал к повышению налога на два процентных пункта для жителей города, зарабатывающих более одного миллиона долларов в год, а также к увеличению ставки корпоративного налога штата - предложения, которые он изначально продвигал в ходе своей избирательной кампании.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, выступая на бюджетных слушаниях Сената штата Нью-Йорк по бюджету на 2026 год.

По его словам, дефицит городского бюджета сократился с 12 до 7 миллиардов долларов за счет "жёсткой политики экономии без сокращения городских услуг, учёта обновлённых оценок доходов и бонусов, а также использования резервов текущего года".

Несмотря на сокращение бюджетного разрыва, по словам Мамдани, Нью-Йорк "по-прежнему находится на краю".

"Я считаю, что самые состоятельные граждане и наиболее прибыльные корпорации должны внести немного больший вклад, чтобы каждый мог жить достойной жизнью. Именно поэтому, наряду с повышением корпоративного налога, я предлагаю увеличить подоходный налог на 2% для самых обеспеченных жителей Нью-Йорка", заявил он.

По словам Мамдани, повышение налога на два процентных пункта позволит покрыть почти половину дефицита городского бюджета.

Отметим, что любые предлагаемые Мамдани налоговые изменения должны быть одобрены губернатором штата Нью-Йорк, демократом Кэти Хокул.