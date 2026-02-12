На матч "Карабах" - "Ньюкасл" продано более 18 тысяч билетов

На матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом", который состоится в Баку, на данный момент продано 18 750 билетов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе "скакунов".

Отметим, что встреча начнется 18 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.