На матч "Карабах" - "Ньюкасл" продано более 18 тысяч билетов
Футбол
- 12 февраля, 2026
- 20:59
На матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом", который состоится в Баку, на данный момент продано 18 750 билетов.
Об этом Report сообщили в пресс-службе "скакунов".
Отметим, что встреча начнется 18 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
