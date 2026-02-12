Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    На матч "Карабах" - "Ньюкасл" продано более 18 тысяч билетов

    Футбол
    • 12 февраля, 2026
    • 20:59
    На матч Карабах - Ньюкасл продано более 18 тысяч билетов

    На матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом", который состоится в Баку, на данный момент продано 18 750 билетов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе "скакунов".

    Отметим, что встреча начнется 18 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    ФК матч плей-офф Лига чемпионов УЕФА
    "Qarabağ" - "Nyukasl" oyununa 18 mindən çox bilet satılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    21:52

    Россия вернет Украине пятерых детей

    В регионе
    21:51
    Фото

    Посол Азербайджана проинформировал кенийских дипломатов о подготовке к WUF13

    Внешняя политика
    21:46

    СМИ: США отправили протестующим в Иран порядка 6 тыс. терминалов Starlink

    Другие страны
    21:33

    Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА

    Футбол
    21:25

    В тяжелом ДТП в Барде погиб один, пострадали два человека

    Происшествия
    21:23

    Трамп: Крупные средства от нефти вскоре значительно помогут народу Венесуэлы

    Другие страны
    21:20

    SOCAR экспортировал в прошлом году более 2 млн тонн нефтехимической продукции

    Энергетика
    21:16

    Матч Премьер-лиги Азербайджана между "Нефтчи" и "Карабахом" перенесен

    Футбол
    21:06
    Фото

    Председатель УМК: Склонность армянской церкви к реваншизму не соответствует принципам добрососедства

    Внешняя политика
    Лента новостей