İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    "Qarabağ" - "Nyukasl" oyununa 18 mindən çox bilet satılıb

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 20:46
    Qarabağ - Nyukasl oyununa 18 mindən çox bilet satılıb

    Bakıda "Qarabağ" və İngiltərənin "Nyukasl" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin oyununa indiyədək satılmış biletlərin sayı bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan çempionundan məlumat verilib.

    Qarşılaşma üçün hələlik 18750 bilet satılıb.

    Qeyd edək ki, görüş fevralın 18-də, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.

    bilet satışı Çempionlar Liqası

    Son xəbərlər

    20:54
    Foto

    QMİ sədri: Erməni kilsəsinin revanşizmə meyillənməsi birgəyaşayış prinsiplərinə uyğun deyil

    Xarici siyasət
    20:50

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XVII turunda "Naxçıvan" qələbə qazanıb

    Komanda
    20:46

    "Qarabağ" - "Nyukasl" oyununa 18 mindən çox bilet satılıb

    Futbol
    20:44
    Video

    Lökbatanda yaşayış binası yanıb, sakinlər təxliyə olunub

    Hadisə
    20:39

    ABŞ Suriyadakı Əl-Tanf qarnizonundan qoşunların çıxarılmasını yekunlaşdırıb

    Digər ölkələr
    20:32

    "Neftçi" - "Qarabağ" oyunu təxirə salınıb

    Futbol
    20:22
    Foto

    Azərbaycanın İsrail və ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti müzakirə olunub

    İqtisadiyyat
    20:20

    "Sabah"dan ayrılan Anatoli Nuriyev "Zirə" ilə anlaşıb

    Futbol
    20:15

    Azərbaycanda tədqiqatı başa çatan PISA nəticələri ilin sonunda açıqlanacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti