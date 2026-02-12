"Qarabağ" - "Nyukasl" oyununa 18 mindən çox bilet satılıb
Futbol
- 12 fevral, 2026
- 20:46
Bakıda "Qarabağ" və İngiltərənin "Nyukasl" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin oyununa indiyədək satılmış biletlərin sayı bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan çempionundan məlumat verilib.
Qarşılaşma üçün hələlik 18750 bilet satılıb.
Qeyd edək ki, görüş fevralın 18-də, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.
